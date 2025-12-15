Roma Como, un match che vale doppio: i giallorossi possono rimanere in corsa Scudetto in un campionato “pazzo”, i Lariani per riaprire la corsa Champions!

Roma Como, un match che vale doppio: con gli stop di Milan e Napoli, i giallorossi possono rimanere in corsa Scudetto e i Lariani riaprire il discorso Champions

La 15ª giornata di Serie A ha già regalato colpi di scena in serie. A San Siro il Milan si è fatto rimontare dal Sassuolo (2-2), mentre il Napoli di Antonio Conte è crollato in trasferta sul campo dell’Udinese, lasciando punti pesanti per strada. Ne ha approfittato l’Inter, che battendo il Genoa per 2-1 ha scavalcato tutte le rivali e si è presa la vetta della classifica.

Ma il turno non è ancora completo e l’attenzione ora si sposta sull’Olimpico. “Roma col Como per restare in corsa”, titola Il Messaggero in prima pagina, a certificare l’importanza dello scontro diretto in programma in serata.

Roma Como, incrocio che pesa

Con una vittoria contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma potrebbe accorciare sensibilmente sulla zona Scudetto, portandosi a -1 dal terzo posto occupato dal Napoli. Un risultato che rilancerebbe in modo concreto le ambizioni giallorosse dopo un avvio di stagione altalenante.

Dall’altra parte, però, il Como non è spettatore. Un successo dei lariani avrebbe un peso enorme: significherebbe aggancio alla Roma in classifica e sorpasso sulla Juventus, reduce dal successo sul campo del Bologna deciso da un gol di Cabal e sogno di qualificazione in Champions più vicino.

Classifica in movimento

Tra big che rallentano e outsider che crescono, la 15ª giornata sta ridisegnando equilibri e prospettive. L’Inter guarda tutti dall’alto, mentre alle sue spalle la corsa per l’Europa si fa sempre più affollata. Roma-Como può essere l’ennesimo tassello di un turno destinato a lasciare il segno.