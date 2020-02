Roma, con l’Atalanta tre anni di astinenza. Fonseca per invertire la rotta

Roma, da quasi tre anni non arriva il successo contro l’Atalanta. Fonseca studia Gasperini e cerca di invertire il trend negativo

La tradizione della Roma, con l’Atalanta, non è mai stata troppo favorevole. Se il campo viene ristretto alle ultime stagioni, ecco che il confronto appare decisamente impietoso. Sono ormai (quasi) ben tre anni che i giallorossi non riescono a strappare un successo contro i nerazzurri.

Sia in casa sia in trasferta, sono stati i ragazzi di Gasperini ad avere spesso la meglio. L’ultima vittoria capitolina è datata 20 agosto 2017, ed era la prima di Eusebio Di Francesco in panchina. Quel giorno fu Kolarov, direttamente da punizione, a regalare il successo di misura. Fonseca proverà adesso ad invertire la rotta.