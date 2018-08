Cristante in vista della sfida tra Roma e Atalanta ricorda con affetto i suoi ex compagni e il tecnico Gasperini

Il posticipo di lunedì sarà una serata importante per Bryan Cristante. Il centrocampista acquistato dalla Roma in estate ritroverà infatti per la prima volta all’Olimpico la sua ex squadra, l’Atalanta. «Sarà una gara diversa dalle altre, incontrerò i compagni coi quali ho giocato per due anni. Ritrovo degli amici, insieme abbiamo giocato ottimi campionati, siamo stati impegnati in Europa. È stata un’ottima esperienza, soprattutto a livello calcistico mi sono tolto tante soddisfazioni, e molto devo anche a Gasperini. – ha detto Cristante – Il giocatore da tenere d’occhio è sicuramente Gomez. Lì davanti, se sta bene, può mettere in difficoltà chiunque».

L’ex Milan e Benfica ricorda con affetto i tempi in nerazzurro ma ora è concentrato sulla Roma, che deve affrontare un certo malcontento da parte di Diego Perotti, e sugli ambiziosi obiettivi da raggiungere in giallorosso: «La Roma può fare un grande campionato, può e deve lottare per le prime posizioni. Dobbiamo solo pensare a continuare nel lavoro come stiamo facendo in questo periodo, giocare come abbiamo fatto domenica, mettendo tutto in campo. Se continuiamo su questa strada sicuramente potremmo toglierci delle belle soddisfazioni. Il mister ci chiede di giocare sempre molto la palla, di pressare alti. Il suo è un calcio moderno. Il campionato italiano è difficile, sia che hai di fronte la prima o l’ultima in classifica. Nessuna gara, nessun avversario è facile».