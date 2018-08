Perotti, caso Roma: cessione in vista a gennaio? – ESCLUSIVA

Nonostante le dichiarazioni rese nella giornata di ieri, il futuro di Diego Perotti alla Roma resta in bilico: le ultime sulla situazione dell’argentino

«Io non ho mai pensato di andarmene da Roma, non è arrivata alcuna offerta e non ne ho avuto bisogno, a Roma sto benissimo», queste le parole di Diego Perotti rese nella giornata di ieri a Crack Deportivo. Ma in realtà la situazione sembrerebbe abbastanza diversa. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di calcionews24.com, è scoppiato il caso nello spogliatoio della Roma: non è da escludere una cessione a gennaio, se non già entro il 31 agosto qualora arrivasse l’offerta giusta.

Lo stesso ex Genoa aveva affermato di essere pronto a giocare, ma oggi ha svolto nuovamente lavoro individuale e la sua presenza nella sfida contro l’Atalanta in programma domenica resta in dubbio. Ma non solo: Perotti non si sentirebbe particolarmente apprezzato dal mondo giallorosso, con i rapporti con il tecnico Eusebio Di Francesco non idilliaci. Non sono giunte offerte concrete per il suo cartellino, ma non mancano i club interessati all’argentino (in particolare in Spagna). Fino al 31 agosto potrebbe dunque succedere qualcosa, ma più presumibilmente l’addio si concretizzerà nella sessione di mercato invernale di gennaio.