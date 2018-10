Intercettato da SkySport nel post-partita di Roma-Cska Mosca, l’allenatore Di Francesco ha parlato dell’ottima prestazione dei suoi

Al termine della sfida di Champions tra Roma e Cska Mosca, vinta per 3-0 dai giallorossi, il tecnico Di Francesco ha parlato della prestazione dei suoi e del primato nel girone con il Real Madrid. Ecco le sue parole ai microfoni di SkySport: «Champions panacea di tutti i mali? Questa è la mia squadra in questo momento. Alle prime difficoltà siamo andati sotto contro la SPAL e avevamo perso il filo logico del nostro gioco. Oggi, invece, abbiamo un po’ sofferto all’inizio per colpa di Vlasic, ma poi ci siamo ripresi alla grande con grandi giocate. Dzeko? Se avesse fatto gol domenica sarebbe stato meglio. E’ un giocatore che quando è in giornata riesce a mettere giù la palla e a far giocare tutti i compagni di squadra».

«Abbiamo vinto senza entusiasmare? Dobbiamo migliorare perché se arriviamo da risultati negativi in precedenza non possiamo essere al top. Questa sera abbiamo recuperato ben 13 palloni nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo voluto a tutti costi il terzo gol mettendoli nella loro metà campo. Se riusciamo a dominare per 90 minuti è un buon risultato, ma dobbiamo migliorare ancora».

«Come mai Dzeko in campionato fa più fatica rispetto alla Champions? La questione è solo psicologica, a volte sembra svogliato, ma prepara le partite al meglio. Può capitare la giornata storta, ma preferisce giocare di sera. Basti vedere il Napoli l’anno scorso e le partite in Champions di quest’anno. Difesa? Non mi è piaciuto come hanno preparato la partita contro la SPAL. Le partite non si preparano in 2 ore, ma in una settimana. Questo non deve più accadere. Dovremmo essere più bravi a concedere un po’ di meno».