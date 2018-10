Roma-Cska Mosca, top e flop: Dzeko inarrestabile e De Rossi semplicemente perfetto! Ancora male Fazio.. tra i russi si salva Vlasic

Roma-Cska Mosca 3-0: ecco i top e flop della sfida dell’Olimpico, terza partita di Champions League 2018-2019 per i giallorossi.

Roma-Cska Mosca: i promossi

DZEKO – Il bosniaco decide da solo la sfida di questa sera visto che si rende protagonista in tutti e 3 i gol al Cska. I due gol segnati nel primo tempo chiudono di fatto la sfida. Nel secondo tempo il suo assist per Under è fondamentale per il terzo gol dei giallorossi.

VLASIC – E’ il migliore dei russi questa sera. Dai suoi piedi son passate le principali azioni da gol del Cska Mosca, ma tutte non sfruttate a dovere. Il giocatore è molto interessante ed è riuscito più volte a sfondare la difesa giallorossa cercando l’azione personale in più occasioni. Solo Olsen gli nega la gioia del gol.

DE ROSSI – Il centrocampista della Roma esce tra gli applausi all’81 del secondo tempo. Questa è la fotografia di una partita semplicemente perfetta. Il giallorosso si prende le chiavi del centrocampo portando ordine in mezzo al campo. De Rossi va anche vicino al gol con un bel colpo di testa.

Roma-Cska Mosca: i bocciati

FAZIO – Continua il periodaccio per il difensore giallorosso che nel primo tempo ha commesso due falli in fase di costruzione che avrebbero potuto mettere in grossa crisi la squadra di Di Francesco. Nel secondo tempo non si mostra deciso nel chiudere al meglio gli avversari e rischia di far ripartire 2 vs 1 i russi per un suo errore difensivo.

RODRIGO BECAO – Serata da dimenticare per il difensore del Cska Mosca. Aver trovato un Dzeko in serata ha reso tutto molto più difficile per il brasiliano che non riesce a contenere il bosniaco. E’ per tale motivo che deve cercare continuamente il fallo nei suoi confronti.