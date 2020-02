Roma, dalla Champions allo stadio. Il futuro si gioca in pochi mesi

Roma, si entra nella fase caldissima della stagione. Dalla corsa Champions alla costruzione dello stadio, il futuro si gioca tutto adesso

Sono settimane importantissime per il futuro della Roma. Il campionato è entrato nella sua fase bollente e i giallorossi sono in piena corsa per un posto in Champions League che, presumibilmente, sarà conteso fino alla fine dall’Atalanta. Il piazzamento consentirebbe di programmare al meglio la stagione che verrà.

Dall’altro lato si lavora per la cessione della società, con Dan Friedkin che ha già le idee ben chiare. Una volta che sarà diventato il proprietario (con il figlio Ryan come presidente) lo stadio è il primo passo da compiere. Per entrare subito nel cuore dei tifosi e, sopratutto, per diventare finalmente grandi.