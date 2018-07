Roma, Di Francesco: «Gara contro il Tottenham di buon auspicio per la stagione»

L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham

Alla vigilia della prima apparizione stagionale della Roma, il tecnico Eusebio Di Francesco ha rilasciato qualche dichiarazione. I giallorossi domani, difatti, esordiranno nella tournée statunitense contro il Tottenham al Qualcomm Stadium di San Diego. Di Francesco nella rituale conferenza stampa in vista della gara ha affermato che il match contro il club inglese è di buon auspicio dato che anche durante la scorsa estate i giallorossi hanno incontrato il Tottenham. L’allenatore del club capitolino ha aggiunto che una gara simile può indicare il livello della preparazione atletica così da capire quali aspetti migliorare maggiormente. Sui nuovi arrivi, Di Francesco ha dichiarato che ci vuole pazienza per farli ambientare, soprattutto i giovani. Infine immancabile una dichiarazione sullo “scippo” di mercato del Barcellona che ha soffiato ai giallorossi all’ultimo istante il brasiliano Malcom: «Queste sono domande che dovete porgere al direttore comunque io non sono amareggiato, dispiace ovviamente, ma sono sicuro che, se dovesse arrivare, arriverà un giocatore più forte di Malcom».