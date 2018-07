Roma: addio definitivo a Malcom, ufficiale il passaggio al Barcellona

Il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto dal Bordeaux dell’esterno brasiliano Malcom, soffiato all’ultimo istante alla Roma

La telenovela Malcom è giunta al termine con il Barcellona che ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno brasiliano dal Bordeaux. La Roma, dunque, può definitivamente abbandonare l’idea di vedere Malcom in giallorosso. Il giocatore, classe 1997, sembrava destinato a giocare in Italia e dopo settimane di trattative con Inter e Roma; ieri era atteso a Ciampino per svolgere le visite mediche e firmare con il club capitolino, ma all’ultimo istante il Barcellona ha contattato la dirigenza francese aumentando l’offerta della Roma. I giallorossi, dopo un ultimo tentativo per convincere il Bordeaux durante la notte, non sono riusciti nell’intento e pochi minuti fa i catalani hanno ufficializzato sul proprio profilo Twitter l’arrivo del brasiliano. Al Bordeaux andranno 41 milioni più uno di bonus, mentre l’esterno offensivo firmerà un contratto con un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione e una clausola rescissione da 400 milioni.