Malcom, fine corsa Roma: è fatta col Barcellona

Ciò che sembrava clamoroso è realtà: Malcom sarà del Barcellona e non della Roma. Nonostante i due comunicati ufficiali delle società

La telenovela Malcom sembra esser giunta alla sua conclusione, con il risultato finale praticamente meno prevedibile dalle 24 ore precedenti ad oggi. Colui che sembrava praticamente ad un passo dalla Roma, con tanto di comunicati ufficiali dei giallorossi e del Bordeaux a sancire l’accordo raggiunto, non giocherà in Italia. Proprio mentre 50 tifosi romanisti lo aspettavano in tarda serata a Ciampino, arrivava la notizia dello stop. O meglio. Dell’inserimento tardivo del Barcellona. Tardivo, appunto, ma non inefficace. Tanto che quell’aereo dalla Francia e diretto a Roma non è mai decollato.

Le ultime ore sono servite alla società di Pallotta per pareggiare l’offerta del Barcellona fatta al Bordeaux. Vale a dire: 38 milioni di euro più 3 di bonus. Le ultimissime, però, allontanano sempre di più Malcom dalla Roma. Secondo quanto riportato dai colleghi di Premium Sport il calciatore è veramente ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona. Un emissario del calciatore è in Spagna pronto a firmare le carte, nulla da fare per Monchi e la Roma.