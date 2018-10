Roma: la dirigenza lavora al rinnovo di capitan De Rossi

Il centrocampista e capitano della Roma Daniele De Rossi sarebbe vicino al rinnovo del contratto per un’altra stagione

La Roma in questi minuti sta affrontando la Spal nel primo anticipo della 9^ giornata di campionato. I giallorossi dopo il match contro gli emiliani sono attesi da un piccolo tour de force in cui dovranno affrontare in pochi giorni Cska Mosca due volte nella fase a gironi di Champions League e, in mezzo alle due gare di coppa, Napoli e Fiorentina in campionato. Mentre i giocatori sono impegnati in campo, la dirigenza sta valutando alcuni rinnovi in vista delle prossime stagioni. Tra questi c’è quello del capitano Daniele De Rossi che in questi giorni ha dichiarato di voler intraprendere la carriera da allenatore in futuro.

Il rapporto tra il club giallorosso ed il centrocampista che dura da ben 18 anni sembra dunque destinato a continuare almeno per un’altra stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, difatti, il giocatore e la società sarebbero vicini all’accordo per il prolungamento del contratto di De Rossi, in scadenza il 30 giugno 2019. L’intenzione del giocatore è quella di chiudere la sua carriera calcistica alla Roma, come successo per il suo compagno ed amico Francesco Totti, per poi divenire allenatore.