Roma-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Dopo una lunga sosta dovuta agli impegni delle nazionali, torna la Serie A e a inaugurare la 9° giornata sarà il match tra Roma e SPAL, in programma oggi pomeriggio alle 15 allo stadio “Olimpico”. Le due squadre arrivano da situazioni ben diverse: tre vittorie consecutive per i giallorossi, dopo un inizio singhiozzante, e quattro sconfitte consecutive per gli emiliani, dopo un avvio di stagione entusiasmante. Nella classica conferenza pre partita, Di Francesco ha annunciato sostanziose novità di formazione: oltre alla titolarità di Luca Pellegrini, il tecnico dovrà rinunciare ad alcune pedine fondamentali come De Rossi, Kolarov e Schick. Sull’altra sponda, Semplici non sembra voler cambiare molto rispetto alle precedenti uscite, salvo il forzato forfait di Djourou. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Roma-Spal: diretta live e sintesi

Roma-Spal: formazioni ufficiali

Roma-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Qui Roma. Con il calendario intenso che incombe, Di Francesco ha il compito di centellinare uomini e tempo. Esclusi dai convocati saranno, allora, De Rossi, Kolarov, Schick e Perotti. Davanti a Olsen, con ogni probabilità dovrebbero agire Florenzi, favorito su Santon, Fazio, Juan Jesus e Luca Pellegrini. In mediana, Cristante affiancherà Nzonzi insieme a Pellegrini mentre nel tridente offensivo, Under e Kluivert dovrebbero supportare il sempre presente Dzeko.

Qui SPAL. Meno impegni ravvicinati per Semplici e quindi più disponibilità e flessibilità di scelta, ma le quattro sconfitte consecutive prima della sosta sono state un campanello d’allarme importante in casa spallina. Urge tornare a fare punti e, per l’occasione, dovendo rinunciare a Felipe e Djourou, Semplici, nel suo classico 3˗5˗2 si affiderà a Bonifazi, insieme a Cionek e Vicari. A centrocampo, Missiroli e Valoti dovrebbero essere sicuri di una maglia, insieme a Lazzari e Fares. In avanti, Paloschi potrebbe prendere il posto di Petagna, non al meglio

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Nzonzi, Cristante; Under, Lorenzo Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Paloschi, Petagna. Allenatore: Semplici

Roma-Spal Streaming: dove vederla in tv

Roma-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.