La tripletta contro il Viktoria Plzen ha permesso al centravanti della Roma Edin Dzeko di entrare nella top 10 dei marcatori del club giallorosso

L’avvio di campionato della Roma non è stato esaltante, ma nelle ultime tre partite la squadra di Di Francesco ha dimostrato di aver riorganizzato le idee per ripartire e guadagnare la posizione che merita in classifica. Contro Frosinone e Lazio in campionato e ieri in casa con il Viktoria Plzen in Champions League il club capitolino ha messo in fila tre vittorie consecutive con la bellezza di 12 reti realizzate e solo una al passivo. Come il resto della squadra, anche il centravanti giallorosso Edin Dzeko non è partito bene quest’anno segnando solo una rete, alla prima giornata di Serie A, nelle 7 gare disputate tra campionato e Champions.

Ieri, però, il bosniaco contro il Viktoria Plzen sembra essere tornato in forma, mettendo a segno una fantastica tripletta che ha contribuito al successo della Roma per 5-0. Le tre marcature nel corso della gara hanno permesso, inoltre, a Dzeko di entrare nella top 10 dei marcatori della storia della Roma con 77 realizzazioni complessive. L’obiettivo adesso del centravanti è quello di raggiungere presto Dino Da Costa e Marco Del Vecchio rispettivamente a 79 e 81 gol complessivi con la maglia giallorossa.

La classifica marcatori della Roma di tutti i tempi:

Francesco Totti 307

Roberto Pruzzo 138

Italia Amedeo Amadei 111

Rodolfo Volk 106

Pedro Manfredini 104

Vincenzo Montella 102

Abel Balbo 87

Marco Del Vecchio 81

Dino Da Costa 79

Edin Dzeko 77