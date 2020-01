Roma, ecco Politano. Dal primo gol in Serie A al ritorno a casa

Roma, ecco Politano. L’esterno torna a casa e l’Olimpico custodisce un suo dolce ricordo. Nel settembre 2015 realizzò la prima rete in Serie A

Matteo Politano torna a casa. Nella sua Roma, in cui è nato e cresciuto prima di iniziare il lungo giro per l’Italia tra Perugia, Pescara, Sassuolo e Inter. Senza mai nascondere, durante queste esperienze, il desiderio di giocare con la casaccia giallorossa addosso. D’altronde con la squadra capitolina ha sempre avuto un feeling speciale, anche da avversario. Il 20 settembre dell’ormai lontano 2015 l’esterno segnò all’Olimpico, con la maglia del Sassuolo, il suo primo gol in Serie A. La partita sarebbe terminata poi sul 2-2.

Adesso è come se un cerchio si fosse chiuso ed è pronto a lottare per il suo club del cuore. L’enorme sorriso con cui si è presentato nella Capitale, nella prima mattinata all’aeroporto di Fiumicino e poi a Villa Stuart per le visite mediche, non può che far sperare tutti i tifosi giallorossi. A lui il compito di dare brillantezza a un reparto, quello offensivo, che nelle ultime settimane è sembrato spento. A questo si somma il “dovere” di non far rimpiangere Nicolò Zaniolo, dandogli la possibilità di recuperare tranquillo. Il nuovo capitolo della vita alla Roma di Matteo Politano è pronto a iniziare, appuntamento domenica a Genova.