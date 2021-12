Roma, El Shaarawy dopo l’infortunio: «Non è facile accettarlo»

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato su Instagram dell’infortunio patito contro il Bologna

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato su Instagram dell’infortunio patito contro il Bologna. Le sue dichiarazioni.

INFORTUNIO – «Non è facile da accettare in un momento così significativo per me e per la squadra, ma il calcio purtroppo è anche questo. Cadere e rialzarsi. Dopo ogni stop c’è sempre una ripartenza, a cominciare da sabato, tutti insieme. Grazie a tutti per i messaggi. Daje Roma».