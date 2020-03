Roma, El Shaarawy non chiude le porte: l’indizio social – FOTO

Roma, El Shaarawy continua a lasciare spiragli per un suo possibile ritorno nella Capitale. Ecco l’ultimo indizio tramite i social

Stephan El Shaarawy, l’ha anche dichiarato, non ha mai dimenticato Roma. Presto potrebbero riallacciarsi i discorsi tra il Faraone e la società giallorossa per un possibile ritorno nella Capitale.

Sono molti i tifosi che nei social continuano a chiedergli di tornare. Lo stesso giocatore non ha mai risposto in maniera negativa. Anche ieri, tramite una stories, non ha chiuso totalmente la porta.