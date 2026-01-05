Roma in emergenza infortuni! Nuovo stop per Bailey e per Gollini: Gasperini perde i pezzi in vista del Lecce! Le loro condizioni

Roma in emergenza infortuni! Nuovo stop per Bailey e per Gollini: Gasperini perde i pezzi in vista del Lecce! Le condizioni degli indisponibili

Scatta l’allarme rosso a Trigoria alla vigilia di un match che si preannuncia più complicato del previsto. Mentre la dirigenza è alacremente al lavoro per puntellare l’organico nella finestra di mercato invernale, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con una realtà di campo decisamente complessa e avara di soluzioni. Il tecnico di Grugliasco, abituato a chiedere massima intensità e ritmo alle sue squadre, si ritrova a preparare la delicata sfida di domani contro il Lecce con gli uomini contati. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti diffusi dalla redazione di TMW, l’emergenza infortuni che sembra perseguitare i giallorossi in questa fase cruciale della stagione limita drasticamente il ventaglio di opzioni tattiche, costringendo lo staff tecnico a studiare soluzioni di emergenza per mantenere alto il livello di competitività.

Il calvario di Bailey: nuovo stop muscolare

La tegola più pesante, come sottolineano i colleghi di TuttoMercatoWeb, riguarda senza dubbio le condizioni di Leon Bailey. L’esterno offensivo giamaicano, arrivato nella Capitale con le stigmate del top player capace di spaccare le partite con la sua velocità supersonica, sta vivendo un’annata estremamente travagliata. Il classe ’97 convive ormai dall’inizio della stagione con noie muscolari ricorrenti che ne hanno frenato l’inserimento negli schemi dei capitolini. Dopo aver dato segnali incoraggianti in settimana, riavvicinandosi al lavoro in gruppo, l’ex Aston Villa ha purtroppo subito una ricaduta: un nuovo, fastidioso problema alla coscia lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e a tornare ad allenarsi individualmente. La sua assenza toglie imprevedibilità e strappi fondamentali all’attacco romanista per scardinare la difesa salentina.

Baldanzi ancora out, guaio per Gollini

L’infermeria dei Lupi ospita purtroppo altri nomi illustri, complicando ulteriormente i piani dell’allenatore. Non sarà della partita nemmeno Tommaso Baldanzi: il talentuoso trequartista ex Empoli, pedina fondamentale per legare il gioco tra centrocampo e attacco con la sua qualità tecnica, non ha ancora smaltito i fastidi al retto femorale. Per lui si tratta della terza assenza consecutiva, dopo il forfait per influenza contro il Genoa e l’esclusione nella sfortunata trasferta persa 1-0 contro l’Atalanta. A completare il quadro negativo si aggiunge lo stop di Pierluigi Gollini. L’esperto portiere di riserva ha riportato una lesione muscolare che sarà valutata con attenzione nei prossimi giorni. Per coprire il vuoto tra i pali alle spalle del titolare, Gasperini è stato costretto a convocare d’urgenza il giovanissimo Zelezny, proiettato dalla Primavera alla prima squadra in un momento di totale necessità.