Roma, emergenza terzini in vista del Genoa. Le possibili mosse di Fonseca

Roma attesa dalla difficile trasferta contro il Genoa. Per Fonseca emergenza terzini: il tecnico portoghese studia le mosse adatte

La Roma è attesa da una gara molto ostica in casa del Genoa. La squadra di Nicola lotterà con le unghie e con i denti per strappare punti utili per la corsa salvezza. A questo si aggiunge la precaria condizione dei giallorossi per quanto riguarda il pacchetto dei terzini. Fonseca, quindi, studia le mosse da poter adottare.

Kolarov e Florenzi guarderanno la partita da casa, poiché avranno da scontare entrambi un turno di squalifica. Santon occuperà sicuramente una casella, probabilmente quella di sinistra. Dall’altro lato dovrebbe agire il giovane turco Cetin, che tuttavia rimane un profilo che potrebbe partire per maturare esperienza. Capitolo Spinazzola: anche se l’italiano dovesse definitivamente rientrare nella Capitale, su di lui andrebbe portato avanti un lavoro sulle motivazioni personali non indifferente.