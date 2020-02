Roma, folla in sede tra legali di Friedkin e dirigenza. Le ultime

Roma, gran via vai negli ultimi giorni alla sede giallorossa di Viale Tolstoj. Presenti i legali del Gruppo Friedkin e parte dell’attuale gestione

Nelle ultime 24 ore la sede della Roma in Zona Eur, precisamente a Viale Tolstoj, è stata protagonista di un gran via vai. Nel fulcro della società capitolina si sono presentati i legali del Gruppo Friedkin, tra cui anche Marc Watts, Presidente del Friedkin Group.

Il tutto, ovviamente, per definire le ultime mosse in viste del closing definitivo che sancirà il passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin. Si sono visti anche Gianluca Petrachi, Mauro Baldissoni e Guido Fienga, coinvolti in prima persona nel passaggio di consegne. Logico pensare che la futura nuova proprietà voglia avere strettamente a che fare con la gestione attuale e che ci sia la volontà di proseguire con l’attuale assetto.