Roma, Fonseca esclude ancora Dzeko dagli allenamenti: la situazione

Situazione tesa in casa Roma: prosegue lo stallo fra il tecnico Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Il bosniaco è stato escluso ancora una volta dal gruppo

Prosegue lo stallo fra il tecnico della Roma Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Come riferisce il Messaggero, il bosniaco nella giornata di ieri si è presentato a Trigoria dichiarando di essere pronto ad allenarsi con il gruppo.

La risposta di Fonseca è stata la lapidaria facendo sapere all’ormai ex capitano giallorosso che non sarebbe stato reintegrato in gruppo e che doveva proseguire il suo lavoro personalizzato. Dalla dirigenza arrivano smentite dato che l’esclusione di Dzeko viene definita come la necessità di continuare con il recupero fisico.