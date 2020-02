Roma, Fonseca ha l’appoggio di tutti. E Spalletti spende parole d’elogio

Roma, Fonseca è apprezzato dal tifo ma non solo. Spalletti lo elogia: «Mi sembra che i giallorossi siano in buonissime mani»

La sconfitta rimediata contro il Sassuolo ha suscitato non poche critiche verso la Roma e determinati giocatori. Chi, invece, è risparmiato in toto dall’ambiente giallorosso è Paulo Fonseca. E non potrebbe essere altrimenti, considerato il lavoro che il portoghese sta portando avanti.

Non è un caso che molti colleghi abbiano speso verso lui e il suo modo di lavorare parole d’elogio. In ultimo Luciano Spalletti, uno che nella Capitale ha scritto diverse pagine di storia. «Mi sembra che la Roma sia in buonissime mani. Anzi, mi sembra che Fonseca sia stato bravissimo: lui ha una cultura calcistica sua e l’ha adattata bene alla situazione di Roma», il pensiero del toscano al Gran Galà del Calcio.