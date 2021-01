Roma, Fonseca: «Ho la valigia pronta. Dzeko? Conta la squadra»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni

RISCHIO ESONERO – «Io devo sempre mantenere l’equilibrio. Come diceva qualcuno, ho sempre la valigia pronta. Il nostro lavoro è così, ma io sono sempre stato tranquillo e concentrato sul mio lavoro».

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto tre gol alla miglior difesa del campionato. Il Verona è aggressivo, ma i miei ragazzi hanno capito di dover cambiare atteggiamento e abbiamo disputato un primo tempo perfetto».

DZEKO – «La cosa più importante è la reazione della squadra dopo la sconfitta con lo Spezia. È una vittoria del gruppo, che crede in quello che fa. Di Dzeko parleremo più avanti, oggi va dato merito a chi è sceso in campo. La squadra sta dimostrando di avere un’identità, anche senza Dzeko. È bene se non dipendiamo da un singolo calciatore. Scuse di Dzeko? Non gliele ho chieste».