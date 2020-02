Roma, Fonseca rivolta la squadra. Previste novità per l’Atalanta

Roma, Fonseca rifletta e pensa già all’Atalanta. Previste novità forzate per la sfida di sabato: il tecnico portoghese studia le mosse

Ricaricare le batterie, incassare la delusione, e ripartire. Domenica di riposo per i giocatori della Roma che da domani inizieranno a preparare a Trigoria la partita difficilissima in trasferta contro l’Atalanta. Momenti di riflessione anche per Fonseca, che deve studiare le mosse anti Gasperini.

Innanzitutto dovrà far fronte alle assenze di Diawara e Mancini. Tutto dipenderà dall’impiego di Pellegrini. O verrà dirottato sulla linea mediana oppure, in caso di ruolo da trequartista verrà salito Mancini dalla difesa, con Fazio al fianco di Smalling. Una chance dall’inizio potrebbe averla Bruno Peres.