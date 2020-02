Roma, Fonseca si fa sentire, poi concede riposo. La giornata giallorossa

Roma, Fonseca striglia la squadra a Trigoria e poi concede la domenica libera. Da lunedì si preparerà l’Atalanta

Paulo Fonseca non ha di certo apprezzato il comportamento della sua Roma. Non solo contro il Bologna, ma sono ormai diverse settimane che i capitolini sembra abbiano smarrito l’identità. Nella giornata di ieri, nell’allenamento post gara, il portoghese ha strigliato per bene i suoi giocatori.

In seguito ha concesso la domenica libera a tutta la rosa. Un rompete le righe forse inaspettato, ma che potrebbe far ricaricare mentalmente i giallorossi. Da lunedì nuovo appuntamento a Trigoria, si inizierà a preparare l’Atalanta, per quello che sembra già un crocevia stagionale.