Roma-Frosinone in streaming e diretta tv: dove vedere il match e le probabili formazioni

La Roma dovrà affrontare due derby in pochi giorni; prima quello di stasera contro il Frosinone e domenica quello contro la Lazio. Il match tra Roma e Frosinone è in programma stasera allo stadio Olimpico della Capitale alle ore 21. I giallorossi, reduci dalla sconfitta contro il Bologna, non vengono da un buon periodo di forma visti i soli 5 punti raccolti sino ad ora che costringono il club al 14° posto in classifica. Anche il Frosinone non naviga in buone acque, occupando il penultimo gradino della classifica con un solo punto con il peggior attacco dei maggiori campionati d’Europa (0 gol realizzati in 5 partite). Entrambe le compagini hanno, dunque, bisogno di punti per riprendersi da un avvio abbastanza deludente. Qui di seguito tutte le informazioni su come vedere l’incontro in streaming e in diretta tv.

Il derby Roma-Frosinone sarà trasmesso a partire dalle ore 21 in esclusiva da DAZN (Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN). L’applicazione di Perform è scaricabile su Pc, smartphone, consolle di gioco e tablet e per usufruirne è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile. Grazie all’accordo stabilito da Mediaset e Perform, la gara sarà visibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Mediaset Premium. Inoltre potranno assistere all’incontro, attraverso l’acquisto di un ticket aggiuntivo, anche tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport (che da metà ottobre potranno accedere all’app DAZN direttamente dal decoder Sky Q di ultima generazione). Infine l’incontro sarà seguito, insieme a tutti gli altri in programma, dalla trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto in onda su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Frosinone: le probabili formazioni

ROMA – Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha bisogno di punti per uscire dalla crisi e scongiurare un possibile esonero, di cui si è molto parlato nell’ultima settimana. Nonostante i prossimi impegni, soprattutto quello ravvicinato contro la Lazio, l’allenatore sembra intenzionato a mandare in campo contro i Ciociari buona parte della formazione titolare. Nel 4-2-3-1, la difesa sarà composta da Kolarov, Manolas, Fazio e Santon, alla sua prima presenza da titolare in giallorosso, visto che sino ad ora ha giocato solo gli ultimi minuti di gara contro il Milan. I due di centrocampo dovrebbero essere Nzonzi e De Rossi, in ballottaggio con Cristante. Dietro l’unica punta Schick, titolare al posto di Dzeko, dovrebbero tornare sulle corsie laterali Under ed El Shaarawy e Pastore centrale.

FROSINONE – La squadra di Longo deve provare in ogni modo a fare punti per cercare di agguantare la salvezza al termine della stagione. Un punto in cinque gare è sicuramente poco e le prossime partite potrebbero risultare decisive. Contro la Roma, nonostante il KO dovrebbe essere confermata gran parte della formazione scesa in campo contro la Juventus. Nel 3-5-2 scelto da Longo, la difesa sarà formata da Goldaniga, Salamon e Capuano. A centrocampo confermati Zampano, Chibsah, Hallfredsson e Molinaro, unico cambio rispetto alla precedente gara dovrebbe essere Cassata al posto di Maiello, infortunatosi proprio contro la Juve. In attacco i titolari dovrebbero essere Campbell e Perica, anche se non si esclude una possibile partenza da titolare di Ciano al posto dell’ex Arsenal.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-4-1-2): portiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Cassata, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Campbell, Perica. Allenatore: Moreno Longo.