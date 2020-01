Roma, galeotto fu il “like” di Totti. Ma l’ex capitano smentisce

Roma, la vicenda del “like” di Totti sul commento anti Florenzi divide il tifo. L’inizio di 2020 non fa certo sorridere la squadra giallorossa

Dire che il 2020 sia iniziato in maniera favorevole per la Roma sarebbe una bugia degno del miglior Pinocchio. La sconfitta rimediata contro il Torino ha minato delle certezze che erano sembrate ben salde fino all’ultima gara del 2019, quella del 20 dicembre vinta in maniera convincente contro la Fiorentina. In breve, ci si dovrà nuovamente rimboccare le maniche per ripartire. E, come se non bastasse, la vicenda che ha riguardato Francesco Totti e Florenzi non ha per nulla aiutato.

Galeotto fu il “like” dell’ex capitano giallorosso al commento di un tifoso su Instagram che aveva sentenziato con un “Vendete Florenzi“. Cosa avrebbe dovuto rappresentare? Un consiglio? Un assenso? Semplice ironia? Non ci è dato troppo saperlo, ma un banale click su un cuoricino sul noto social network che ha soltanto scatenato i tifosi capitolini. Che, come sempre, si sono divisi. Chi suggeriva alla storica bandiera di non interferire in ciò che ormai non gli compete più, chi invece concordava col parere del tifoso poiché l’apprezzamento verso l’attuale terzino non è proprio ai massimi termini.

Francesco Totti non fa più parte della Roma, è vero, ma è difficile pensare che il suo gesto fosse intenzionale, volto a scatenare questo “patatrac“. Puntuale, quindi, la smentita del classe ’76, sempre su Instagram: «Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista».Mettere una bella pietra sopra, per il bene della squadra di Fonseca, sarebbe la cosa più logica da fare. Sopratutto dopo una brutta sconfitta, sopratutto perché domenica c’è la Juve. E non c’è tempo per pensare ad altro.