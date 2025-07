Roma, parla Gasperini: «Siamo un po’ in ritardo sul mercato, speriamo ci sia una spinta perché la società ha dato disponibilità»

Roma, Gasperini: «Siamo un po’ in ritardo sul mercato, speriamo ci sia una spinta perché la società ha dato disponibilità». Le parole

Al termine dell’amichevole disputata al centro sportivo di Trigoria, dove la Roma ha dominato il Trastevere con un netto 14-0, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha incontrato i giornalisti presenti nella zona mista per commentare la prestazione della squadra. L’allenatore piemontese, noto per il suo calcio offensivo e per la valorizzazione dei giovani talenti, ha espresso soddisfazione per l’approccio mostrato in campo, sottolineando l’importanza di test del genere per consolidare concetti tattici e valutare la condizione atletica dei giocatori.

PAROLE – «Dybala è arrivato bene, con una buona base di allenamento. Ancora non calcia al meglio ma oggi ha voluto giocare una parte della partita e questo è un buon segnale. La prima settimana è stata molto positiva. C’è stato un ottimo impatto, ho trovato ragazzi molto disponibili, anche i giovani si stanno dando da fare»

«Purtroppo ci sono state una po’ di vicissitudini e sicuramente siamo un po’ in ritardo sul mercato. Anche rispetto alla scorsa stagione abbiamo tante defezioni perché se ne sono andati diversi giocatori. Abbiamo fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partire bene. In queste condizioni non è facile, speriamo ci sia una spinta perché la società ha dato grande disponibilità. Sicuramente mi aspetto una bella accelerazione»

INFORTUNATI – «Di emergenza. Pellegrini? Avrà ancora del tempo per l’operazione al naso. Dovbyk martedì sarà già a disposizione»

ROSA – «Stiamo cercando di darci un’identità a partire da queste partitelle. La squadra rispetto a Maggio ha sei giocatori che se ne sono andati e due infortunati. La società sta lavorando al meglio per cercare di fare un organico con i criteri che abbiamo stabilito. Preoccupato? Un po’ sì… tra meno di un mese inizia il campionato… ma sono sicuro che verrà fatto tutto il dovere»

CITTA’ – «Al momento vivo molto a Trigoria (ride, ndr)… Roma è una città straordinaria»