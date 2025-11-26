 Roma, Gasperini: «Il Midtyjlland è una squadra molto dura. Un vantaggio per non pensare già al Napoli. Su Dybala dico questo»
Connect with us

Roma News

Roma, Gasperini: «Il Midtyjlland è una squadra molto dura. Un vantaggio per non pensare già al Napoli. Su Dybala dico questo»

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

21 secondi ago

on

By

Gasperini

Roma, Gasperini ha parlato alla vigilia della delicata sfida contro il Midtyjlland. Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa

Giornata di vigilia per la Roma. Domani i giallorossi scenderanno in campo contro il Midtyjlland e l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti. Le parole di Gasperini in conferenza stampa.

MIDTYJLLAND – «E’ una buona squadra. In attacco ha qualità e dispone anche di ottimi giocatori. Mi aspetto una gara aperta e questo potrebbe essere un vantaggio per non pensare al Napoli».

DYBALA – «Paulo come Bailey hanno fatto due allenamenti con la squadra. L’importante è che sono guariti e a disposizione. Poi il minutaggio passa in secondo piano».

LEGGI ANCHE >>> Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

COPPA D’AFRICA – «Dispiace perdere Ndicka ed El Aynaoui. Penso che non ci saranno già con il Como. Però abbiamo ampie risorse per sostituirli».

FRANCULINO – «I danesi hanno degli ottimi giocatori e non mi piace parlare dei singoli. Sono una squadra da prendere con le molle».

Related Topics:

Roma News

Cafu rivela: «La Roma è pronta a sorprendere, lo scudetto è una battaglia aperta. Gasperini? Per me è la versione 2.0 di lui. Pellegrini e Dybala? Certi giocatori non andrebbero persi»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

26 Novembre 2025

By

Cafù
Continue Reading

Calciomercato

Koné Roma, il centrocampista è nel mirino di una big: ecco la posizione e la valutazione dei giallorossi! Le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

25 Novembre 2025

By

Kone Roma
Continue Reading