Roma News
Roma, Gasperini: «Il Midtyjlland è una squadra molto dura. Un vantaggio per non pensare già al Napoli. Su Dybala dico questo»
Roma, Gasperini ha parlato alla vigilia della delicata sfida contro il Midtyjlland. Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa
Giornata di vigilia per la Roma. Domani i giallorossi scenderanno in campo contro il Midtyjlland e l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti. Le parole di Gasperini in conferenza stampa.
MIDTYJLLAND – «E’ una buona squadra. In attacco ha qualità e dispone anche di ottimi giocatori. Mi aspetto una gara aperta e questo potrebbe essere un vantaggio per non pensare al Napoli».
DYBALA – «Paulo come Bailey hanno fatto due allenamenti con la squadra. L’importante è che sono guariti e a disposizione. Poi il minutaggio passa in secondo piano».
COPPA D’AFRICA – «Dispiace perdere Ndicka ed El Aynaoui. Penso che non ci saranno già con il Como. Però abbiamo ampie risorse per sostituirli».
FRANCULINO – «I danesi hanno degli ottimi giocatori e non mi piace parlare dei singoli. Sono una squadra da prendere con le molle».
