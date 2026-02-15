Connect with us
Roma, Gasperini ha un rammarico: «Con Malen dal girone d’andata avremmo avuto qualche punto in più!»

1 minuto ago

Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo il pareggio con il Napoli. Le dichiarazioni del tecnico post partita

A DAZN dopo Napoli Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MALEN «Sono sempre stato straconvinto. Ha le caratteristiche migliori per un attaccante: rapido, veloce, sa tirare e scambiare con i compagni. Sta segnando con grande frequenza ed è messo nelle condizioni di essere costantemente pericoloso. Possiamo fare sempre meglio con lui, se riusciamo a recuperare Dybala, Wesley. Il rigore era molto pesante, ma lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic-Savic, copre bene la porta e ne ha parati tanti».

IMPATTO DEVASTANTE NELLE PARTITE «Questo atteggiamento lo abbiamo avuto sempre in campionato, anche nel girone di andata. Con Malen avremmo qualche punto in più. Questa squadra con l’atteggiamento non ha avuto problemi, abbiamo perso contro le prime e cadendo nei finali con le prestazioni. Usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico».

