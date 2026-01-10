Roma, Gasperini svela: «Raspadori? È una cosa abbastanza antipatica… Dybala aspetta questo, ecco come sta Ferguson»

Roma, Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Sassuolo nella 20ª giornata di Serie A 2025/26

A DAZN, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Sassuolo nella 20ª giornata di Serie A 2025/26.

CRESCITA DELLA PRESTAZIONE – «Sì, sì, indubbiamente. Ma anche nel primo tempo avevamo fatto una prestazione, che però non era chiaramente valorizzata perché quando arrivavamo negli ultimi sedici metri eravamo davvero inconcludenti, al di là dei nostri limiti. Nel secondo tempo abbiamo indubbiamente alzato il ritmo, ma soprattutto perché siamo diventati molto più bravi tecnicamente. Ho cominciato a rivedere quello che vedevo spesso in allenamento, quindi la capacità di scambiare anche in velocità e di arrivare a creare tante situazioni pericolose. Devo dare veramente merito a questi ragazzi, che sono straordinari per carattere e per impegno, ma sono convinto anche per le qualità che hanno dimostrato».

DYBALA – «No, ma lui aspetta le partite, quelle che magari devono essere sbloccate. Io sono contento così. L’importante è che continui a giocare e si diverta a giocare. Quello che abbiamo visto questa sera era un repertorio straordinario, l’abbiamo visto anche a Lecce e anche in altre partite. Poi arriverà, ritroverà la forza nel tiro e la capacità di tornare a calciare forte e preciso come faceva prima».

RASPADORI – «Guarda, non entro in questo argomento, veramente. È una cosa abbastanza antipatica, quindi parlo solamente dei miei calciatori che stanno facendo una prestazione dietro l’altra, sempre meglio. È anche una questione di rispetto verso questi giocatori che stanno dando veramente il massimo. Poi, se ci saranno altri giocatori qui alla Roma, allora se ne parlerà. È antipatica perché non va bene parlare di giocatori che giocano in un’altra squadra. Parliamo troppo di giocatori che non ci sono. Bisogna parlare di quelli che ci sono. Io vedo molte società che prendono giocatori di cui non sai niente e poi li presentano, e quando li presentano ti accorgi e dici: questo ha preso tizio o caio. Noi invece andiamo avanti mesi e mesi a parlare di giocatori che non sono della Roma. Nel frattempo giochiamo un campionato, giochiamo la Coppa e giochiamo con questi ragazzi qua, però continuiamo ad alimentare tutte le trasmissioni e tutti i media parlando di giocatori che non sono della Roma».

FERGUSON – «Ha preso una botta, una contusione forte, adesso vedremo domani. Probabilmente è stato sfortunato in questo caso: sono colpi sicuramente molto dolorosi, che ti semi-paralizzano e ti impediscono anche di continuare. Magari ne ha preso più di uno, sicuramente sono colpi molto dolorosi e dispiace per lui. Vedremo domani, non penso sia un guaio muscolare».