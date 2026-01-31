Roma, perché Gasperini non parla alla vigilia dell’Udinese. Buone notizie Hermoso, affondo sul mercato a Zaragoza. Ultime

Roma, il motivo per cui Gian Piero Gasperini non parla alla vigilia dell’Udinese. Le novità su Hermoso, assalto sul mercato a Zaragoza. Ultime

Un occhio al campo e uno al telefono. Il weekend della Roma è un mix di tensione agonistica e frenesia da calciomercato. Mentre la squadra si prepara al Monday Night contro l’Udinese, con l’obiettivo di prolungare la striscia di imbattibilità, la dirigenza giallorossa sta tentando l’affondo decisivo per completare il reparto avanzato su specifica richiesta dell’allenatore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Verso Udine: infermeria piena, Hermoso unica certezza

La marcia di avvicinamento alla sfida di lunedì sera è tutt’altro che semplice per Gian Piero Gasperini. Il tecnico deve fare i conti con un bollettino medico preoccupante. Anche nell’ultima seduta, infatti, hanno lavorato a parte pedine fondamentali: Ferguson, Dovbyk, Dybala, oltre a Stephan El Shaarawy e Manu Koné. La loro presenza al “Bluenergy Stadium” resta in forte dubbio e sarà valutata solo nelle prossime ore. La buona notizia arriva dalla difesa: Mario Hermoso è tornato pienamente in gruppo. Il centrale spagnolo dovrebbe riprendersi il posto da titolare per ricomporre il terzetto difensivo con Gianluca Mancini ed Evan N’Dicka, che tanto bene ha fatto finora. Per mantenere alta la concentrazione e ottimizzare i tempi ristretti, Gasperini ha deciso di cancellare la conferenza stampa della vigilia: domani pomeriggio la squadra effettuerà la rifinitura e parlerà solo il campo.

Mercato: assalto a Bryan Zaragoza

Parallelamente, i telefoni di Trigoria sono roventi. La Roma vuole regalare a Gasperini un ultimo rinforzo offensivo dopo gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz. Il nome cerchiato in rosso è quello di Bryan Zaragoza. La trattativa è complessa – secondo Di Marzio: l’esterno d’attacco classe 2001 è di proprietà del Bayern Monaco ma attualmente in prestito al Celta Vigo. I giallorossi stanno trattando con entrambi i club per trovare la quadra sulle cifre e sbloccare l’affare. Zaragoza, autore fin qui di 2 reti e 4 assist in 26 presenze, è una precisa scelta tecnica dell’allenatore, che cerca un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulle fasce. Le richieste sono alte, ma la volontà di accontentare il tecnico potrebbe fare la differenza nel rush finale.