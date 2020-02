Roma, guarda un po’ chi si rivede: El Shaarawy presente in tribuna allo Stadio Olimpico per il match di Europa League col Gent

Nonostante l’addio, il rapporto d’affetto fra El Shaarawy e la Roma è rimasto invariato. Il giocatore è presente allo Stadio Olimpico per sostenere la sua ex squadra in Europa League contro il Gent.

L’attaccante dello Shanghai Shenhua vanta 109 presenze con la maglia del club giallorosso, nonché 24 gol in tre anni nella Capitale.