Roma Gent, Jess Thorup ci crede. Ecco le parole del tecnico al termine del match di ieri contro i giallorossi

Jess Thorup, tecnico del Gent, ha analizzato la sconfitta di ieri contro la Roma in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Abbiamo creato delle occasioni, l’unica cosa che è mancata è stata iil gol. Alla fine possiamo essere soddisfatti di aver subito solo un gol. I nostri tifosi? Fantastici, hanno creato una grandissima atmosfera. In casa siamo forti la qualificazione non è compromessa».