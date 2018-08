Una Roma… gigantesca! 18 giocatori sono oltre i 185 centimetri

Monchi ha costruito una Roma gigantesca: in 5 sono oltre 1,90 m. mentre in 18 superano i 185 centimetri

Quasi due centimetri in più di media aggiunti. Quella che sta nascendo a Trigoria è una Roma formato Maxi. Si è passato dai 183 centimetri dell’anno scorso ai 185 di quest’anno e il risultato non è casuale ma figlio di una strategia studiata da Monchi. Aggiungere qualità all’interno della squadra ma anche chili e centimetri in giro per il campo. Ne viene fuori così una Roma di giganti, composta da 18 giocatori oltre i 185 centimetri d’altezza e cinque addirittura oltre il metro e novanta. La scelta di Monchi e Di Francesco è stata quindi voluta e ricercata. Il motivo è semplice. Il calcio moderno è un calcio sempre più fisico, dove i grandi vanno meglio dei piccoletti. Che alla Roma comunque non mancano (Coric e Kluivert con i loro rispettivi 172 e 175 centimetri) e che hanno abbassato di molto l’altezza media della squadra. Ma i centimetri ci vogliono, anche per sfruttare al meglio le palle inattive, tasto dolente giallorosso della passata stagione.

Di Francesco è un allenatore che lavora parecchio sui calci d’angolo e punizione ma, lo scorso anno, di gol se ne sono visti pochi. La speranza è allora quella di migliorare la pericolosità offensiva e parallelamente anche la tenuta difensiva. Il reparto dove la Roma è cresciuta di più in assoluto è quello dei portieri dove Monchi ha apportato una rivoluzione totale. Via Alisson (191 cm), Skorupski (187) e Lobont (185) e dentro Olsen (198), Mirante (193) e Fuzato (191). Poi la Roma è cresciuta anche in mezzo, dopo la partenza di Nainggolan (176) hanno fatto da contraltare gli arrivi di Zaniolo (186) Pastore (187) e Cristante (186). La crescita si registra anche sugli esterni dove la cessione di Peres (176) è stata colmata da Santon (186). Al centro della retroguardia, manco a dirlo, ci sono tre colossi. Marcano con i suoi 191 centimetri si giocherà il posto con Manolas (189) e Federico Fazio (195). Dzeko (190 cm) e Schick (186) in attacco chiudono la conta dei centimetri per una Roma…gigantesca!