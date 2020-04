Roma: i giallorossi segnano meno di quanto creano

La Roma di Fonseca non segna poco, ma leggermente meno di quanto crea. Il problema grosso sono le occasioni concesse

Con 51 gol segnati, la Roma di Fonseca è la terza squadra che in italia segna di più. Tuttavia, se si guardano gli Expected Goals, i giallorossi sono la seconda squadra del campionato per occasioni create: 54.54. Come si può vedere, a differenza di Lazio e Atalanta, i giallorossi concretizzano meno di quanto creano.

Il problema è che i giallorossi concedono molto molto di più in confronto alle altre big della Serie A. 33.18 Expected Goals subiti fin qui sono infatti moltissimo.