Roma, i tifosi in coro dopo la caduta: «Friedkin salvaci tu»

Roma, i tifosi all’unanimità dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna: «Friedkin salvaci tu». Nel futuro proprietario tutte le speranze

La caduta contro il Bologna ha suscitato grande malumore in casa Roma. I tifosi sono adesso abbattuti e con poche speranze per il futuro. Attaccato in maniera unanime James Pallotta, secondo i sostenitori troppo distante rispetto alla società di cui è ancora a poco, specie in un momento del genere.

Per tale motivo i capitolini vedono in Dan Friedkin l’unica speranza per poter risalire la china. Sui social si concorda in maniera generale: i supporter chiedono al texano di dare nuovo lustro al club una volta acquistato. Sarebbe certamente un punto di partenza, ma fosse solo questo…