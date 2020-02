Roma, i tifosi sono vicini. In mille in partenza verso Bergamo

Roma, i tifosi rimangono vicini nonostante il momento. Pronti in mille a partire dalla Capitale per raggiungere Bergamo

I tifosi della Roma sono vicini alla propria squadra. Il momento non positivo, anzi, non ha fatto altro che spingere ancora di più i sostenitori giallorossi che sono pronti a partire alla volta di Bergamo.

Saranno più di mille i supporter che si muoveranno dalla Capitale per regalare il loro appoggio alla squadra di Fonseca che, in questo momento, ne ha proprio bisogno. Una motivazione in più per i calciatori, che proveranno a strappare tre punti alla squadra di Gasperini.