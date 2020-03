Roma, il Coronavirus frena tutto: anche Friedkin è in stato d’attesa

Roma, l’emergenza Coronavirus frena anche la cessione della società giallorossa. Pallotta e Friedkin si ritroveranno ad acque tranquille

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio, ormai, l’intero pianeta. Anche i discorsi societari riguardanti la Roma hanno subito una frenata non indifferente. Sembrava tutto in dirittura d’arrivo per quanto riguarda l’affare tra Friedkin e Pallotta, ma adesso sono in stand-by.

Non si fa altro, adesso, che attendere la fine dell’emergenza sanitaria. Dopo questa condizione essenziale, i due tycoon americani si ritroveranno in un luogo prescelto per ridiscutere degli accordi.