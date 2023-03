Roma, il gesto dei tifosi per Mou: l’Olimpico si schiera

La Roma sta con Mourinho e così anche i suoi tifosi dopo la squalifica inflitta all’allenatore per i fatti successi a Cremona con il quarto uomo Serra

In uno Olimpico sold out i sostenitori giallorossi stanno preparando i fazzoletti bianchi per la cosiddetta ‘panolada’: un gesto a favore del portoghese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.