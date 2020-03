Roma, società ancora in prima linea contro l’emergenza Coronavirus: in consegna delle scatole speciali agli abbonati over 75

La Roma, attraverso il portale RomaCares, continua ad aiutare le persone che necessitano di assistenza a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo aver raccolto più di mezzo milione di euro per lo Spallanzani, i capitolini stanno portando avanti anche altre iniziative.

In particolare saranno consegnate ai tifosi abbonati over 75 delle scatole contenenti generi alimentari e presidi sanitari utili per proteggersi dal virus. Le consegne verranno effettuate nel rispetto delle distanze di sicurezza, con i pacchi che verranno lasciati davanti alle case dei tifosi.