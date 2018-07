Allarme in casa Roma: infortuni in allenamento per Florenzi e Pellegrini

Durante l’allenamento pomeridiano della Roma allo stadio Tre Fontane si sono fermati per infortunio Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini.

La Roma sta svolgendo la rituale preparazione atletica prima della partenza per la tournée americana. Durante l’allenamento di oggi pomeriggio allo stadio Tre Fontane dell’Eur nella Capitale sono arrivate brutte notizie per i giallorossi. Nel corso delle esercitazioni tattiche si sono fermati Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini per infortunio. Il primo è uscito dal campo dopo una forte botta al naso rimediata in uno scontro con il compagno Diego Perotti. Per il terzino giallorosso si teme la rottura del setto nasale e adesso si attendono gli esami specifici per capire l’entità dell’infortunio. Pellegrini, invece, è uscito dal campo di gioco zoppicando a causa di trauma contusivo al ginocchio destro. Anche il centrocampista dovrà sottoporsi ai controlli per escludere l’interessamento dei legamenti del ginocchio. Sicuramente nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sugli infortuni dei due giocatori che hanno messo in allarme i tifosi e il tecnico Eusebio Di Francesco.