Calendario e avversarie Roma all’International Champions Cup 2018

Il calendario dell’International Champions Cup 2018 della Roma: avversari, informazioni, date delle sfide dei giallorossi

Anche la Roma parteciperà alla ICC, la International Champions Cup 2018, la manifestazione estiva che raduna le migliori formazioni europee (negli anni passati hanno partecipato anche formazioni americane e australiane), un torneo calcistico amichevole organizzato dalla compagnia statunitense Relevent Sports. La formazione giallorossa, dopo l’exploit in Champions League, proverà a lasciare il segno anche nella Champions League estiva. Questo pomeriggio a Miami sono state sorteggiate le tre avversarie dei giallorossi che dovranno vedersela con Tottenham, Barcellona e Real Madrid.

Tottenham e Barcellona dovranno affrontare anche il Milan (Leggi anche: CALENDARIO MILAN INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2018). La Roma farà il suo esordio nella competizione in concomitanza con la sua tournée estiva in America voluta dal presidente Pallotta. I giallorossi scenderanno in campo il 25 luglio contro il Tottenham, al Qualcomm Stadium, San Diego. Il 31 luglio invece ci sarà lo scontro tra la Roma e il Barcellona presso l’AT&T Stadium di Arlington, Texas, è uno degli stadi più grandi in America, è lo stadio di casa per la squadra dei Dallas Cowboys della NFL. Il 7 agosto l’ultima sfida, quella tra Real Madrid e Roma che si disputerà presso il MetLife Stadium, New Jersey, impianto sia dei New York Giants che dei New York Jets.