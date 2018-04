Milan all’ICC 2018: calendario e avversari dei rossoneri all’International Champions Cup

Il calendario dell’International Champions Cup 2018 del Milan: avversari, informazioni, date delle sfide dei rossoneri

Milan, Inter, Juventus e Roma scenderanno in campo in estate per la International Champions Cup 2018. Anche la nostra Serie A rappresenterà degnamente il nostro calcio nel torneo estivo col maggiore fascino. La ICC è un grande torneo internazionale che mette insieme i migliori club europei e che permette alle formazioni di disputare delle amichevoli internazionali di livello, evitando così le amichevoli ‘inutili’ tra squadre di categorie e caratura differenti. Il Milan di Rino Gattuso, a differenza dell’Inter che giocherà in Europa le sue gare (Leggi anche: CALENDARIO INTER ICC 2018) volerà in America per affrontare tre grandissimi club, di prima fascia: i rossoneri sono stati sorteggiati contro Manchester United, Tottenham e Barcellona.

I rossoneri, tornati a respirare l’aria d’Europa nella scorsa stagione, scenderanno in campo il prossimo 25 luglio per sfidare il Manchester United in una sfida dal grande fascino. Il Milan scenderà in campo a Pasadena, in California, presso il Rose Bowl, sede delle partite dei Pac-10 Conference, che ospita anche Rose Bowl Game, incontro di football universitario, che si tiene all’inizio di ogni anno. Il Milan tornerà a giocare il 31 luglio 2018 contro il Tottenham. La sfida con gli Spurs si disputerà presso l’U.S. Bank Stadium di Minneapolis, in Minnesota, casa dei Minnesota Vikings della National Football League. L’ultima sfida nell’ICC per i rossoneri sarà quella contro il Barcellona del prossimo 4 agosto che si giocherà al Levi’s Stadium a Santa Clara, in California, stadio dei San Francisco 49ers.