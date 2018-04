International Champions Cup 2018: calendario e avversari dell’Inter all’ICC

Il calendario dell’International Champions Cup 2018 dell’Inter: avversari, informazioni, date delle sfide dei nerazzurri

Anche l’Inter parteciperà all’International Champions Cup 2018, una competizione tra le più importanti a livello internazionale. L’ICC, la Champions League estiva, dà la possibilità a grandi club di confrontarsi in estate, dando vita a delle sfide amichevoli importanti. Anche il club nerazzurro, sperando nella qualificazione alla prossima Champions League, quella vera, può allenarsi in vista della nuova annata confrontandosi con avversari di primissima fascia. I nerazzurri sono stati sorteggiati insieme a Chelsea, Siviglia e Atletico Madrid e giocheranno le tre sfide in Europa e non in America, come ad esempio avverrà con la Juventus (Leggi anche: CALENDARIO ICC 2018 DELLA JUVENTUS).

L’Inter farà il suo ingresso nella ICC dal 1° agosto. I nerazzurri scenderanno in campo a Göteborg, il prossimo 1° agosto, per sfidare il Chelsea attualmente allenato da Antonio Conte (difficilmente la formazione londinese sarà allenata ancora dall’allenatore italiano nella prossima stagione). Nerazzurri e Blues si sfideranno alle 20, ora italiana, presso l’Ullevi Stadium. Sei giorni più tardi, ovvero il 7 agosto, l’Inter sfiderà il Siviglia di Vincenzo Montella presso lo Stadio Via del Mare di Lecce: appuntamento nel caldo torrido del Salento per i nerazzurri e per gli andalusi. L’ultimo impegno, che chiuderà ufficialmente i battenti della International Champions Cup 2018, sarà quello del 12 agosto contro l’Atletico Madrid: la gara si disputerà alle 20 (ora italiana) presso il Wanda Metropolitano, il nuovo impianto dei Colchoneros.