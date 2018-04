ICC 2018: avversari e calendario della Juventus all’International Champions Cup

Il calendario dell’International Champions Cup 2018 della Juventus: avversari, informazioni, date delle sfide dei bianconeri

La Juventus parteciperà all’ICC 2018, l’International Champions Cup 2018, ribattezzata coma la Champions League estiva. I bianconeri torneranno in America dal 25 luglio al 4 agosto per affrontare alcuni tra i migliori grandi club d’Europa. Tantissimi i club che hanno aderito al maxi-torneo estivo e anche la Juve ha deciso di prendere parte alla manifestazione internazionale. I bianconeri affronteranno Bayern Monaco, Benfica e, ancora una volta, il Real Madrid. I bianconeri dunque avranno l’occasione per una sorta di rivincita dopo le mille polemiche per l’uscita di scena dai quarti di finale di Champions League.

La Juventus scenderà in campo il 25 luglio prossimo a Philadelphia, presso il Lincoln Financial Field che si trova a Philadelphia, nello Stato della Pennsylvania (si tratta dell’impianto dei Philadelphia Eagles, squadra di football americano della NFL). I bianconeri torneranno in campo 3 giorni più tardi, quindi il 28 luglio, in New Jersey, per sfidare il Benfica alla Red Bull Arena di New York, impianto dei New York Red Bull, squadra della MLS. La Juventus chiuderà la sua ICC 2018 affrontando il Real Madrid il 4 agosto a Washington presso il FedExField, stadio situato a Landover, in Maryland e che attualmente ospita le partite dei Washington Redskins della NFL.