Paulo Dybala torna ad allenarsi: la Roma ritrova il suo leader offensivo, le ultime

Paulo Dybala vede finalmente la luce, l’argentino torna ad allenarsi: la Roma ritrova il suo leader offensivo, le ultimissime

La Roma può sorridere: Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 e punto di riferimento del reparto offensivo giallorosso, è tornato ad allenarsi con il gruppo a Trigoria. Una notizia che arriva a quindici giorni dalla sfida contro l’Inter di Cristian Chivu, ex difensore rumeno oggi allenatore dei nerazzurri, valida come primo impegno ufficiale dopo la sosta per le Nazionali.

Dybala aveva accusato un infortunio muscolare alla coscia durante la partita contro il Torino lo scorso 14 settembre, un problema che lo aveva costretto a fermarsi e a saltare le gare successive. Dopo settimane di lavoro personalizzato e terapie mirate, l’argentino sembra aver finalmente superato l’ostacolo fisico che lo aveva tenuto lontano dal campo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il test sostenuto oggi a Trigoria ha dato esito positivo. L’attaccante potrebbe dunque essere convocato già per la prossima sfida di campionato, in programma domenica pomeriggio contro la Fiorentina di Pioli.

Il recupero di Dybala rappresenta una notizia fondamentale per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini, tecnico bergamasco noto per il suo calcio offensivo e ad alta intensità. Il rientro della “Joya” garantisce infatti qualità, fantasia e gol a una squadra che punta a restare nelle zone alte della classifica di Serie A.