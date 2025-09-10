Roma, infortunio Wesley in Nazionale: ecco come sta l’esterno di Gasperini mandato in tribuna da Ancelotti con la Bolivia

Arrivano notizie preoccupanti dal Sudamerica per la Roma di Gian Piero Gasperini. Alla ripresa del campionato, il tecnico potrebbe dover fare a meno di una delle sorprese più positive di questo inizio di stagione: il terzino brasiliano Wesley. Il giocatore è infatti atteso a Trigoria gravato di un problema muscolare che ora dovrà essere valutato attentamente dallo staff medico giallorosso.

L’infortunio è avvenuto durante il ritiro con la nazionale brasiliana. Wesley, inizialmente designato per la panchina nella sfida di qualificazione mondiale persa contro la Bolivia, ha accusato un fastidio muscolare alla coscia durante il riscaldamento. Dopo una rapida valutazione da parte dello staff medico verdeoro, guidato da Carlo Ancelotti, si è deciso a scopo precauzionale di non rischiarlo e di mandarlo direttamente in tribuna.

Questa notizia mette in allarme la Roma, che in estate ha puntato con decisione sull’ex talento del Flamengo. Nelle prime giornate di Serie A, Wesley si è subito imposto come titolare sulla fascia destra, dimostrando grande personalità e garantendo un ottimo equilibrio tra spinta offensiva e solidità difensiva. La sua assenza rappresenterebbe un problema non di poco conto per Gasperini, soprattutto in vista di un calendario che si preannuncia impegnativo.

I giallorossi affronteranno a breve il Torino e, subito dopo, il sentitissimo derby contro la Lazio. Perdere un titolare in un momento così delicato della stagione complicherebbe i piani del tecnico, che ora attende con ansia i responsi degli esami strumentali per capire la reale entità del problema e stimare i tempi di recupero.