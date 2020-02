Roma, inizia una lunga settimana. L’Atalanta attende, Fonseca lavora

Roma, inizia la lunga settimana di avvicinamento all’Atalanta. Fonseca lavora sulla mentalità smarrita dei giallorossi

È appena iniziata la nuova settimana della Roma che sfocerà con la trasferta di Bergamo in programma sabato sera. L’Atalanta è l’avversario peggiore che i giallorossi potessero incontrare in questo scorcio di campionato, considerata la crisi in cui si trovano i ragazzi di Fonseca.

Proprio l’allenatore portoghese le sta provando tutte per far rialzare la china ai suoi. Mettendo da parte un attimo i discorsi di campo, è evidente come il tecnico stia provando a lavorare sulla mentalità dei giocatori che sembra smarrita. Lavori in corso, la gara contro gli orobici sarà un banco di prova importante.