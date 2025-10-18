Roma Inter, Chivu nel post partita: «Alla fine mi prendo questi 3 punti perché qui a Roma non sarà facile per nessuno»

Roma Inter, vittoria importante per i nerazzurri. Ecco le dichiarazioni del tecnico Chivu nel post gara. Le parole

L’Inter conquista l’Olimpico superando la Roma e si prende la vetta della classifica, condivisa con gli stessi giallorossi e con il Napoli, bloccato a sorpresa dal Torino nell’altro anticipo.

La formazione guidata da Chivu firma così il quarto successo consecutivo e il primo scontro diretto vinto, lanciando un segnale chiaro al campionato: la crescita è costante e le ambizioni diventano sempre più concrete. Le sue parole di Chivu a Dazn:

OGGI L’INTER HA DIMOSTRATO ANCHE DI SAPER SOFFRIRE – «E’ la forza di questo gruppo che è calata subito nelle richieste di un campionato che vuole esser fatto ad alti livelli, a cercare di far di tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Non era semplici dopo la delusione dello scorso anno, ma i ragazzi meritano i nostri complimenti. Cercano sempre di fare il loro meglio, oggi non era semplice dopo la sosta, solo ieri abbiamo fatto un allenamento al completo. Abbiamo fatto un buon primo tempo con pressioni fatte bene e qualche ripartenza che potevamo fare meglio, nel secondo siamo calati anche per merito degli avversari che ci hanno fatti mettere più bassi, ma abbiamo difeso bene. Alla fine mi prendo questi 3 punti perché qui a Roma non sarà facile per nessuno».

I MOTIVI DIETRO AL CAMBIO DI LAUTARO – «Un po’ tutto, la sua disponibilità e suoi sforzi nel tornare il più presto possibile, ieri ha fatto un unico allenamento, aveva un forte raffreddore negli ultimi due giorni, però da capitano vero si è messo a disposizione del gruppo cercando di dare il massimo. E’ da apprezzare perché lui da capitano è calato in questa realtà con umiltà, sacrificio, tanto lavoro. I frutti si vedono perché, a quanto mi risulta, ha iniziato a segnare e a trascinare questo gruppo sia in campo che fuori».

L’ABBRACCIO DI TUTTA LA SQUADRA A FINE PARTITA – «Mi sono capitati nella strada mentre andavano a festeggiare (scherza, ndr.). C’è la consapevolezza di aver ottenuto un risultato importante. Questa era una partita importante, sono partite che indirizzano il cammino di una squadra in stagione. Torniamo a casa più contenti di prima».

ANCHE DOMANI SERA NFL? – «Red Zone, io quella non la manco. Potrei anche scegliere perché ho un IPad e una tv, la partita di calcio devo scegliere dove vederla ma le guardo tutte e due più che volentieri. La guarderò? Dipende da cosa dicono mia moglie e i miei figli, comandano loro»

