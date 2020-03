Roma, Kluivert: «Nella Capitale situazione tranquilla, è tutto vuoto»

Roma, parla Kluivert: «La situazione è adesso molto tranquilla, le strade sono vuote e in giro non c’è nessuno»

Justin Kluivert, attaccante della Roma, è intervenuto via videochiamata in una trasmissione olandese, rispondendo alle domande di alcuni bambini in difficoltà. Questo il pensiero del classe ’99:

«La situazione a Roma ora è molto tranquilla, le strade sono vuote e in giro non c’è nessuno. Sono aperti praticamente solo supermercati e alimentari. In casa anche voi potete fare comunque degli esercizi per tenervi in forma: lavorare con gli addominali oppure facendo anche corsa sul posto. Tornare all’Ajax? Questa è una bella domanda. Non so cosa farò in futuro, al momento quello di tornare non è un pensiero che ho in testa, ma l’Ajax è nel mio cuore così come Amsterdam».